Вирусолог Альтштейн: заболеваемость COVID-19 в РФ снизится к лету

Заболеваемость COVID-19 в России, как и во всем мире, начала идти на спад. Фото: unsplash

Заболеваемость COVID-19 в России, как и во всем мире, начала идти на спад. Фото: unsplash

Вирусолог, главный научный сотрудник Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн считает, что заболеваемость коронавирусом в России снизится к июню этого года, после чего можно будет говорить о завершении пандемии.

Доктор медицинских наук заявил в разговоре с «Лентой.ру», что заболеваемость COVID-19 в России, как и во всем мире, начала идти на спад. Ситуация с вирусом сейчас сильно отличается от той, что была два года назад, поэтому в скором времени пандемия завершится.

«У нас много вакцинированных. У нас больше 50% людей уже провакцинированы. У нас много людей переболевших. В общем, эпидемия закончится. Я думаю, до очень низких цифр дойдет к июню», — предположил Альтштейн.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Смольный заявил о завершении пятой волны COVID-19.