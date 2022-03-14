Смольный заявил о завершении пятой волны COVID-19

Смольный заявил о завершении пятой волны COVID-19
Председатель Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Дмитрий Лисовец. Фото: Мойка78/Вероника Перминова

В Комитете по здравоохранению Петербурга сообщили о завершении пятой волны новой коронавирусной инфекции.

Недельный уровень госпитализации продолжает держаться на минимальном уровне. Слова председателя Комитета Дмитрия Лисовца передает телеканал «Санкт-Петербург» в понедельник, 14 марта.

По мнению главы Комздрава, пятая волна ковида в Северной столице завершилась.

«Недельный уровень госпитализации – на минимальном уровне, который ранее фиксировался между первой и второй волной, даже ниже. Есть все основания говорить, что пятая волна завершилась», — констатировал Дмитрий Лисовец.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге за минувшие сутки зафиксировали 38 случаев смерти. У всех пациентов был подтвержден коронавирус.

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