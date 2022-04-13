В Петербурге раскрыли убийство 25-летней давности

В Петербурге задержали 45-летнего монтажника, изобличенного в убийстве мужчины 25 лет назад.

Как сообщили в ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, в 1996 году, почти перед Новым годом, в парадной дома 1 по ул. Матроса Железняка нашли избитого 56-летнего мужчину. Его госпитализировали, но в тот же день он скончался в больнице.

Было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 108 УК РСФСР (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее за собой смерть). Затем уголовное дело было приостановлено.

Прошло 25 лет, и 12 апреля сотрудники угрозыска по подозрению в совершении этого преступления задержали монтажника. По версии следствия, в далеком 1996 году он поссорился с жертвой и избил его в парадной, от чего впоследствии потерпевший и скончался.

Задержанному предъявлено обвинение по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).