В Петербурге открыли беговой сезон

В Петербурге сегодня проходит первое соревнование бегового сезона «Арена полумарафон».

Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург», для участников открыты три трассы — от пяти до 21-го км — по Приморскому Парку Победы, Яхтенному мосту и Парку имени 300-летия Петербурга.

Планируется, что сегодня в забегах будут участвовать 2,5 тыс. человек. В основном это любители, но есть и профессионалы — как из Петербурга, так и из соседних регионов.

«Арена полумарафон» — это начало серии соревнований. По словам главы комитета по физической культуре и спорту Антона Шантыря, пройдут также соревнования на Кубок Губернатора и «Медный всадник».

Ранее Gazeta.SPb писала, что в Приморском парке Победы запустили серию беплатных спортивных занятий с профессиональными тренерами. Присоединиться к тренировкам может каждый. Они будут проходить каждое воскресенье, начало — в 9:30 утра.