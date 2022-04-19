Минпросвещения: российские школьники начнут изучать историю с первого класса

Глава Министерства просвещения Сергей Кравцов пояснил, что речь идет об уроках исторического просвещения. Фото: Кремль

Глава Министерства просвещения Сергей Кравцов пояснил, что речь идет об уроках исторического просвещения. Фото: Кремль

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил о планах на введение изучения истории в школах страны с первого класса.

«Мной принято решение, что историческое образование начнется в школах с первого класса», — заявил Кравцов 19 апреля.

Глава Минпросвещения отметил, власти готовы сделать все необходимое для сохранения исторической памяти. По его словам, ведомство не допустит, чтобы при изучении российской истории школьникам транслировали плохое отношение к народам Белоруссии и Украины.

Он пояснил, что речь идет об уроках исторического просвещения. Школьникам будут рассказывать про историю своего края и малой родины в рамках предмета «Окружающий мир».

Сейчас история преподается в школах с пятого класса.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что «Единая Россия» и Минпросвещения обсудили важнейшие направления работы.