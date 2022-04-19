В российских школах с 1 сентября будут еженедельно исполнять гимн

В школах России с нового учебного года введут новое правило — еженедельное исполнение российского гимна перед уроками.
Министр просвещения Сергей Кравцов объявил о введении новых правил в школах страны, сообщает ТАСС.
С 1 сентября 2022 года школьники раз в неделю будут исполнять гимн РФ перед уроками. Кроме того, по понедельникам в образовательных учреждениях будут поднимать государственный флаг. Эти нововведения будут обязательными для выполнения.
По словам главы Минпросвещения, власти оснастят государственной символикой все школы в этом и следующем году.
Ранее Gazeta.SPb сообщала, что российские школьники начнут изучать историю с первого класса. Речь идет об уроках исторического просвещения. Школьникам будут рассказывать про историю своего края и малой родины в рамках предмета «Окружающий мир».