Danone больше не будет ввозить в Россию воду Evian

Французская компания Danone больше не будет ввозить в Россию воду Evian и растительное молоко Alpro. 20 апреля производитель ввел новые ограничения.

Планируется, что Danone оставит в России только базовые молочные продукты, детское и лечебное питание. Вода Evian и органическое молоко Alpro в Россию больше ввозиться не будут.

По данным отчета за первый квартал работы Danone в 2022 году, компания не получает прибыль и дивиденды от российского бизнеса. Все средства будут отправлены на гуманитарную помощь.