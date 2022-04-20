Danone больше не будет ввозить в Россию воду Evian

Danone больше не будет ввозить в Россию воду Evian
Россияне лишатся воды Evian. Фото: unsplash

Французская компания Danone больше не будет ввозить в Россию воду Evian и растительное молоко Alpro. 20 апреля производитель ввел новые ограничения.

Планируется, что Danone оставит в России только базовые молочные продукты, детское и лечебное питание. Вода Evian и органическое молоко Alpro в Россию больше ввозиться не будут.

По данным отчета за первый квартал работы Danone в 2022 году, компания не получает прибыль и дивиденды от российского бизнеса. Все средства будут отправлены на гуманитарную помощь.

Alpro Danone Evian ограничения российский рынок


 

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