Продажи новых автомобилей в России могут упасть минимум на 50%

Продажи новых автомобилей в России могут упасть минимум на 50%
Оптимальный сценарий предполагает продажу только 800-850 тыс. автомобилей. Фото: pixabay

Продажи новых автомобилей в России могут упасть минимум на 50%. Как передает ТАСС, об этом заявил глава комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса Алексей Калицев.

По его словам, оптимальный сценарий предполагает продажу только 800-850 тыс. автомобилей.

Что будет с поставками машин, будет понятно только во втором квартале этого года, считает Калицев. А если производство возобновится только в третьм квартале, вопрос с реализацией авто еще больше ухудшится.

В 2021 году продажи новых автомобилей составили 1,67%, это на 4,3% больше, чем в 2020 году.

В первом квартале этого года продажи снизились на 28,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а в марте – на 62,9%.

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