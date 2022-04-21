Продажи новых автомобилей в России могут упасть минимум на 50%

Продажи новых автомобилей в России могут упасть минимум на 50%. Как передает ТАСС, об этом заявил глава комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса Алексей Калицев.

По его словам, оптимальный сценарий предполагает продажу только 800-850 тыс. автомобилей.

Что будет с поставками машин, будет понятно только во втором квартале этого года, считает Калицев. А если производство возобновится только в третьм квартале, вопрос с реализацией авто еще больше ухудшится.

В 2021 году продажи новых автомобилей составили 1,67%, это на 4,3% больше, чем в 2020 году.

В первом квартале этого года продажи снизились на 28,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а в марте – на 62,9%.