В Петербурге раскрыли изнасилование 11-летней на чердаке в 1993 году

Заведующий склада признался в изнасиловании школьницы 29 лет назад.

Как стало известно Gazeta.SPb, преступление произошло в мае 1993 года. Петербурженку, которой на тот момент было 11 лет, изнасиловали на чердаке дома на Среднем проспекте В.О. Насильника тогда найти не удалось.

Уголовное дело раскрыли только пару дней назад. Накануне по подозрению в изнасиловании школьницы задержали 60-летнего мужчину, работающего заведующим склада в Петербурге. В прошлом у него уже были судимости.

Мужчина дал признательные показания. Он задержан и помещен в изолятор временного содержания.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что старшеклассника задержали за сексульное насилие над 15-летней. Выяснилось, что 19-летний школьник домогался 15-летней в своей квартире на набережной Фонтанки. Возбуждено уголовное дело.