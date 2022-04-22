Старшеклассника задержали за сексульное насилие над 15-летней

Совершеннолетний 11-классник попал в полицию за интим с 15-летней.

Как стало известно Gazeta.SPb, в полицию накануне поступило заявление о сексуальном насилии над несовершеннолетней. Выяснилось, что 19-летний школьник домогался 15-летней в своей квартире на набережной Фонтанки. Это произошло после празднования Нового года, 1 января.

Старшеклассника задержали уже вечером у дома на проспекте Римского-Корсакова. После допроса подозреваемого отпустили под подписку о невыезде.

Возбуждено уголовное дело. Расследованием занимаются следственный отдел по Адмиралтейскому району. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что школьники распылили газовый баллончик в мужчин с ножом на «Василеостровской». В отношении взрослых составлены административные протоколы о хулиганстве. Они остались в отделе для дальнейших разбирательств.