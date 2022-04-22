Школьники распылили газовый баллончик в мужчин с ножом на «Василеостровской»

В обстоятельствах конфликта между пассажирами на «Василеостровской» разбирается полиция.

Как стало известно Gazeta.SPb, инцидент произошел после полуночи 21 апреля на станции метро «Василеостровская». Возле эскалатора началась перепалка между двумя школьниками и двумя взрослыми мужчинами. В результате конфликта был распылен газ.

Сотрудники полиции доставили в отдел всех причастных: школьников 15-ти и 16-ти лет, а также мужчин 33-х и 37-ми лет. Во время опроса подростки рассказали, что заметили в руках у одного из незнакомцев нож и решили распылить газовый баллончик.

В отношении взрослых составлены административные протоколы о хулиганстве. Они остались в отделе для дальнейших разбирательств.

Школьников передали родителям. Подавать заявление на мужчин они не стали.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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