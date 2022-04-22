Массажистку ограбили клиенты в квартире в Петербурге

Неизвестные под видом клиентов похитили у массажистки 8 тысяч рублей.

Как стало известно Gazeta.SPb, 28-летняя петербурженка оказывала услуги массажа на дому в квартире на проспекте Юрия Гагарина, 14/6. В четверг днем к ней на сеанс под видом клиентов пришли двое мужчин. Однако заинтересованы они были не в ее услугах, а в ее деньгах. Незнакомцы открыто похитили 7 тысяч рублей, а после заставили перевести на их «Киви кошелек» еще тысячу рублей.

Петербурженка вызвала полицию. Одного из грабителей поймали в тот же вечер на улице Софьи Ковалевской. В отдел по подозрению доставили 28-летнего мужчину, работающего оператором-логистом.

Установлено, что за плечами у задержанного девять судимостей по статьям о грабеже, мошенничестве, краже и разбое.

Возбуждено уголовное дело о грабеже.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что «Самокат» прокомментировал избиение курьером архитектора Адама Деги.