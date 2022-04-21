«Самокат» прокомментировал избиение курьером архитектора Адама Деги

Компания «Самокат» назвала недопустимым инцидент с архитектором Адамом Деги, которого избил курьер службы доставки.

В сообщении компании говорится, что сервис готов к сотрудничеству со следствием и проводит собственную проверку в отношении курьера-партнера. Сейчас он отстранен от работы с «Самокатом».

Также «Самокат» проверяет компанию-партнера, в которой работает этот сотрудник, и проводит профилактические мероприятия по всей стране для предупреждения таких ситуаций в будущем.

Напомним, известного архитектора Адама Деги госпитализировали в тяжелом состоянии в Петербурге — его избил курьер службы доставки. Пострадавшего госпитализировали с открытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга, субдуральной гематомой, сломанной голенью.

Установлено, что курьер службы доставки внезапно поссорился с пострадавшим и ударил его кулаком по лицу. Архитектор упал и ударился головой об асфальт.