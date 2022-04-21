Известного архитектора Адама Деги в Петербурге избил курьер

Известного архитектора Адама Деги госпитализировли в тяжелом состоянии в Петербурге. Как стало известно Gazeta.SPb, 44-летнего мужчину избил курьер служы доставки.

19 апреля в полицию поступило сообщение, что у дома №52 по набережной Фонтанки лежит мужчина в кроки. Его госпитализировали в Мариинскую больницу с открытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга, субдуральной гематомой, закрытым переломом голени, запахом алкоголя.

По подозрению в избиении архитектора накануне, 20 апреля, был задержан гражданин, курьер службы доставки «Самокат». Установлено, что он внезапно поссорился с пострадавшим и ударил его кулаком по лицу. Архитектор упал и ударился головой об асфальт.

Возбуждено уголовное дело по ст. 111 ч. 1 УК РФ. Курьера задержали и поместили в изолятор.