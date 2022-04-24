В России могут наладить производство каменной туалетной бумаги

Все товары, продающиеся в российских магазинах, произведены на заводах в РФ и из местных материалов. Фото: unsplash

Все товары, продающиеся в российских магазинах, произведены на заводах в РФ и из местных материалов. Фото: unsplash

В России предложили изготавливать каменную туалетную, офисную и книжную бумагу. Как передает РИА Новости, проект представят на форуме «Сильные идеи для нового времени» этим летом.

Автор инициативы экономист Алексей Елсуков сообщил, что каменную бумагу можно производить из известняка и нетоксичного полимера. Причем цены на такую бумагу могут быть такими же, как на обычную бумагу, или даже ниже.

Елсуков отметил, что каменную бумагу уже производят в Японии. О похожих проектах заявляли и в Узбекистане и Турции.

Такую бумагу не надо будет отбеливать, она более устойчива к повреждениям и влаге. Кроме того, она экологичная и биоразлагаемая.

Предполагается, что проект представят летом в Москве на форуме «Сильные идеи для нового времени».

Напомним, ранее производитель товаров под марками Zewa, Libresse и Libero сообщил, что уйдет с российского рынка и продаст свои заводы в РФ.

Компания Essity (производство туалетной бумаги, бумажных полотенец, салфеток и платков, влажных салфеток и т.д.) сделала объявление об уходе с рынка России.