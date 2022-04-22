Производитель Zewa, Libresse и Libero продаст свои заводы в России

Все товары, продающиеся в российских магазинах, произведены на заводах в РФ и из местных материалов. Фото: unsplash

Все товары, продающиеся в российских магазинах, произведены на заводах в РФ и из местных материалов. Фото: unsplash

Производитель товаров под марками Zewa, Libresse и Libero уйдет с российского рынка и продаст свои заводы в РФ.

Компания Essity сделала объявление об уходе с рынка России. Производитель больше не будет эксплуатировать фабрики в России, но закрывать их не планируют. По словам главы компании Магнуса Грота, предприятия будут проданы. Об этом сообщает Bloomberg.

Он также отметил, что все товары, продающиеся в российских магазинах, произведены на заводах в РФ и из местных материалов. Всего у Essity три фабрики в России.

Essity занимается производством туалетной бумаги, бумажных полотенец, салфеток и платков, влажных салфеток, масок для лица, мыла, лосьонов и антисептиков для рук. Товары выпускаются под марками Zewa, Tork, Libero, Libresse.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Zara и Bershka хотят вернуться в Россию.