Минпромторг: Zara и Bershka хотят вернуться в Россию

Испанская компания Inditex (бренды Zara и Bershka) хочет вернуться на российский рынок, считает замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов. Как передает «Прайм», он заявил, что сейчас компания изучает возможности перенастройки логистики.

По словам Евтухова, в компании говорят, что сейчас российский рынок для них очень важен. Например, только в одном из московских ТЦ продажи были больше, чем в Европе.

Бизнес-модель Inditex такова, что коллекция должна обновляться несколько раз в сезон.

«Они говорят, что мы не можем вовремя завозить товар, а продавать один и тот же сток — для нас неправильно», — подчеркнул Евтухов.

В то же время замглавы Минпромторга РФ отметил, что в случае окончательного ухода Zara из России для российских производителей открываются хорошие возможности.