Владелец магазинов Zara и Bershka выразил надежду на скорое возобновление деятельности в России

Владелец магазинов Zara и Bershka выразил надежду на скорое возобновление деятельности в России. Фото: "Яндекс.Карты"

Владелец магазинов Zara и Bershka выразил надежду на скорое возобновление деятельности в России. Фото: "Яндекс.Карты"

Испанская сеть магазинов одежды Inditex, которая владеет брендами Zara и Bershka, планирует возобновить работу в России, когда появится возможность.

Магазины Zara и Bershka могут снова начать работать, когда это будет возможно. Владелец сети выразил надежду, что произойдет это в скором времени. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Bolsamanía, приводящий слова представителей компании.

«Мы хотим возобновить работу, как только позволят обстоятельства», — подчеркнул управляющий Inditex Оскар Гарсиа Масейрас.

Отмечается, что компания следит за ситуацией, но сейчас не может строить предположений о том, насколько скоро сможет возобновиться деятельность в РФ.

Еще в начале марта компания Inditex решила временно приостановить работу на территории России на фоне специально операции на Украине.

Компания Inditex была основана испанцем Амансио Ортегой. В сети насчитывается более 7 тысяч магазинов примерно в 100 странах. Одними из самых известных брендов Inditex являются Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius и Oysho.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что американская PVH Corp., которой принадлежат бренды Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Warner’s и др., временно закрыла свои магазины и приостановила все коммерческие операции в России и Белоруссии с 7 марта.