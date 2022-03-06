Магазины брендов Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Warner’s приостанавливают работу в России

Американская PVH Corp., владеющая брендами Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Warner’s и др., временно закрывает свои магазины и приостанавливает все коммерческие операции в России и Белоруссии с 7 марта.

Об этом сообщается в соцсетях компании.

С 28 февраля PVH приостановила работу своих онлайн-магазинов в РФ. Отмечается, что корпорация будет оказывать поддержку 550 сотрудников в Российской Федерации — они продолжат получать зарплату.

С начала специальной операции на Украине, рынок РФ один за другим начали покидать ритейлеры, отельеры, девелоперы и другие компании.

Как ранее сообщала gazeta.spb.ru, начиная с пятницы, 4 марта, жители Петербурга не имеют возможности приобрести себе мебель и товары для дома. Одна из самых крупных и популярных компания IKEA закрылась в Петербурге, как минимум до 31 мая. Стоит отметить, что совершать покупки онлайн россияне также не могут.