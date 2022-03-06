Названы магазины, отели, компании, закрывающиеся в Петербурге из-за санкций

Названы магазины, отели, компании, закрывающиеся в Петербурге из-за санкций
Компании массово закрываются в Петербурге. Фото: pexels.com

В Петербурге происходит массовое закрытие целого ряда магазинов, отелей и компаний в связи с санкциями стран Запада.

Как только началась специальная операция на Украине, с рынок РФ один за другим начали покидать ритейлеры, отельеры, девелоперы и другие компании.

Начиная с пятницы, 4 марта, жители Петербурга не имеют возможности приобрести себе мебель и товары для дома. Одна из самых крупных и популярных компания IKEA закрылась в Петербурге, как минимум до 31 мая. Стоит отметить, что совершать покупки онлайн россияне также не могут.

Кроме того, финский концерн S-Group также сообщил о прекращении своей деятельности на территории РФ. В Северной столице компания управляет 12 магазинами финских продуктов Prisma и тремя престижными отелями Sokos.

Приостановили свою деятельность два европейских девелопера: финский строительный концерн YIT и шведская компания Bonava.

Плюс ко всему, горожанам станут недоступны магазины одежды: H&M, Monki, COS, Mango и Marks & Spencer.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Zara, Bershka, Pull & Bear, Oysho останавливают торговлю в России.

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