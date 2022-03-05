Zara, Bershka, Pull & Bear, Oysho останавливают торговлю в России

Магазины будут закрыты. Также прекратятся и онлайн-продажи.

Компания Inditex, в которую входит Zara, Bershka, Pull & Bear, Oysho и другие бренды, прекращает торговлю в Российской Федерации. Торговые точки будут закрыты, также приостановят и онлайн-торговлю.

«В нынешних обстоятельствах компания не может гарантировать непрерывность операций в Российской Федерации и временно приостанавливает свою деятельность»,— говорится в сообщении компании Inditex.

К слову, на долю России приходится около 8,5% мировой прибыли компании Inditex.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на территории России прекратили свою работу, например, H&M и Nike. Mercedes-Benz и BMW остановили экспорт и заморозили производство, а компания iHerb не принимает новые заявки, также никак не купить продукцию Apple и Dell. Эксперт объяснил, что же будет с рынком в ближайшем будущем. Будет ли дефолт в 2022 году и какие товары лучше закупить уже сегодня.