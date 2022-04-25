В ресторане на Крестовском разбили вина на 6 млн

Бутылки падали одна за другой. Фото: Pixabay

Бутылки падали одна за другой. Фото: Pixabay

В ресторане на Крестовском острове упала полка с элитным вином. По предварительным данным, разбилось бутылок с вином примерно на 6 млн рублей.

В соцсетях появилось видео, на котором видно, как официант подходит к полке и берет оттуда бутылку вина. В этот момент трос отрывается и бутылки падают.

Отметим, стоимость бутылки вина в этом заведении начинается от 100 тыс. рублей. сообщет 78.ру.

Официант избежал штрафа, так как инцидент произошел не по его вине, оторвался трос в шкафу.

Заведение будет вынуждено компенсировать утраченные бутылки с вином.