В Петербург доставили препарат «Эвушелд» для профилактики коронавируса

В Петербург завезли препарат «Эвушелд», предназначенный для профилактики коронавируса.

Как сообщили в городском комитете по здравоохранению, всего поступило 2700 упаковок «Эвушелда». Этот препарат применяется для профилактики COVID-19 еще до контакта с зараженными. Он рекомендован лицам, которые не могут вакцинироваться из-за наличия противопоказаний.

Обращение препарата «Эвушелд» (Evusheld) компании AstraZeneca на территории РФ было одобрено в январе 2022 года. Препарат представляет собой раствор с комбинированными моноклональными антителами длительного действия тиксагевимаб + цилгавимаб. Он вводится однократно двумя дозами внутримышечно.

«Проконсультироваться по поводу его применения можно у участкового врача в районной поликлинике. «Эвушелд» будет распределен во все районы города», — сообщили в пресс-службе.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Петербург вновь на первом месте по заболеваемости коронавирусом.