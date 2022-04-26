Петербург вновь на первом месте по заболеваемости коронавирусом

Петербург обогнал все российские регионы по суточной заболеваемости коронавирусом.

Статистика по числу зараженных коронавирусом в Петербурге продолжает пополняться новыми случаями. Еще 467 петербуржцев сдали положительный тест на коронавирусную инфекцию за последние сутки. Об этом сегодня, 26 апреля, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

Всего с начала пандемии в Северной столице заболели 1 517 372 местных жителя. При этом 1 478 377 пациентов смогли вылечиться от инфекции, в том числе 828 за последние сутки.

По числу заразившихся за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург попал на первое место. Второй в антирейтинге стала Москва, где коронавирус выявили еще у 378 человек. Третье место у Воронежской области — 279 новых ковид-пациента.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге сняли ряд коронавирусных ограничений.