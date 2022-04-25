Танцы, экскурсии и пение: в Петербурге сняли ряд коронавирусных ограничений

Теперь можно петь в караоке. Фото: Pixabay

Теперь можно петь в караоке. Фото: Pixabay

В Петербурге с сегодняшнего дня, 25 апреля, перестал действовать ряд коронавирусных ограничений. Соответствующие изменения внесены в 121-е постановление.

С понедельника можно посещать музеи и выставки, в том числе группами более 20-ти человек.

Вроме того, разрешены развлекательные мероприятия в караоке, барах, ресторанах и на речных трамвайчиках. Откроются танцполы.

На любых площадках, в том числе на свежем воздухе, можно проводить мероприятия численностью более 300 человек.

Тем не менее масочный режим в Северной столице сохраняется до 15 мая, как и остальные коронавирусные ограничения.