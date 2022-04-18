В Петербурге началась навигация по рекам и каналам

С понедельника, 18 апреля, в Петербурге открылся сезон пассажирской навигации по рекам и каналам. Соответствующее распоряжение подписал глава Комитета по транспорту Петербурга Кирилл Поляков.

В этом сезоне заработает водный маршрут между «Новой Голландией», «Авророй» и центром города. Также откроется новый маршрут на метеоре в крепость «Орешек» с заходом в музей «Прорыв». Будет больше отправлений в Кронштадт из Петербурга и Петергофа.

Классические водные маршруты по Неве расширены, теперь можно на теплоходе подплыть близко к Лахта-Центру, Газпром-Арене, пройти под вантовыми мостами Западного скоростного диаметра.

В этом сезоне организаторы круизов по рекам и каналам Петербурга снова могут заполнять речные экскурсионные прогулочные суда – снято условие об их 50-процентной наполняемости.