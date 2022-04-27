Матвиенко призвала снижать цены в магазинах в связи с укреплением рубля

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко призвала принять меры по снижению цен в магазинах в связи со стабилизацией курса рубля.

Матвиенко заявила на заседании совета законодателей, что после резкого падения курса рубля в магазинах переписали все ценники. Рост цен на продукты составил от 30 до 70%.

По словам спикера, сейчас рубль укрепился и вернулся практически до прежних показателей, но ценники в магазинах никто не меняет.

«Правительство должно предложить конкретные меры, это нечестно, несправедливо», — заявила Матвиенко.

Она также указала на то, что отечественные товаропроизводители не могут «пробиться» в торговые сети. Кроме того, на расчеты с ними уходит до 100 дней, и на это время предприятия лишаются свободных денежных средств.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что город делает все для сдерживания цен на хлеб в Петербурге.