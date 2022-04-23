Беглов: город делает все для сдерживания цен на хлеб в Петербурге

На поддержку производителей хлеба выделили более 56 миллионов рублей. Фото: unsplash

На поддержку производителей хлеба выделили более 56 миллионов рублей. Фото: unsplash

Петербургские власти делают все, чтобы в городских магазинах не повышались цены на хлеб, заявил губернатор Александр Беглов.

На поддержку предприятий Петербурга из городского и федерального бюджетов направили более 56 миллионов рублей. Эти средства должны компенсировать затраты на производство хлебобулочной продукции, передает телеканал «Санкт-Петербург«.

По словам градоначальника, город попытается повторить хороший опыт 2021 года, когда аналогичными мерами удалось сдержать сильный рост цен на хлеб, несмотря на значительное повышение себестоимости его производства.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что цены на ингредиенты для домашнего кулича в России за год выросли на 30%. Таким образом, средняя цена на домашний кулич в этом году составила 488,6 рубля, а год назад она была на уровне 378,7 рубля.