Цены на домашние куличи в России за год выросли на 30%

Ингредиенты для домашнего кулича за последний год подорожали почти на 30%.

Стоимость килограмма муки в среднем выросла до 57 рублей (годом ранее 42,5 рубля), десятка яиц — до 90 рублей (77,3 рубля), литра коровьего молока — до 79 рублей (64 рубля). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные исследовательской компании NTech.

200 грамм сливочного масла за год подорожали до 195,4 рубля (год назад было 156,4 рубля), 100 грамм сахарного песка — до 9,1 рубля (4,9 рубля), 100 грамм сухофруктов — до 58,4 рубля (33,6 рубля).

Таким образом, средняя цена на домашний кулич в этом году составила 488,6 рубля. По сравнению с прошлым годом, когда его стоимость была на уровне 378,7 рубля, рост составил почти 30%.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что цены на корюшку в Петербурге и Ленобласти снизятся к майским праздникам.