Цены на корюшку в Петербурге и Ленобласти снизятся к майским праздникам

Цены на корюшку в Петербурге и Ленобласти должны снизиться на 30-40% на майские праздники, когда начнется массовый сезон.

Об этом Peterburg2 рассказала начальник отдела пищевой, перерабатывающей промышленности и рыбохозяйственного комплекса Комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленобласти Наталья Тарасова.

По ее словам, мелкий опт продает сейчас корюшку среднего размера по 350-400 руб. за килограмм. Но сейчас еще не сезон корюшки, а во время путины она подешевеет.

Начальник отдела госконтроля, надзора и рыбоохраны по Петербургу и области Виктор Игнатьев напомнил, что в этом году сезон корюшки наступит позже из-за льда в Ленобласти.

Основной ход ожидается к концу апреля — началу майских праздников. То есть купить дешевую корюшку можно будет на майских и в течение следующих трех недель.