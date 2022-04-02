Сезон ловли корюшки отложили из-за холодов

В этом апреле ловлю корюшки планируют начать не раньше 20 апреля. Фото: Baltphoto/Ирина Мотина

В этом апреле ловлю корюшки планируют начать не раньше 20 апреля. Фото: Baltphoto/Ирина Мотина

Сезон корюшки в Северной столице откроется позже из-за затянувшейся холодной погоды. Рыболовецкие предприятия ждут, пока растает лед.

Зампред рыбколхозя «Лигово» Дмитрий Бондарюк рассказал, что потепление в прошлом году пришло раньше, и уже в начале апреля предприятия выставили сети. А массовая ловля корюшки началась 15 апреля. Об этом пишут «Невские новости».

«Мы уже 4-7 апреля выставляли орудия для лова. Льда уже не было. В этом году лед еще 60 сантиметров стоит. Мы пока ничего не ловим, потому что зима затяжная», — объяснил Бондарюк.

В этом апреле ловлю корюшки планируют начать не раньше 20 апреля.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что корюшка в Петербурге подешевеет. По новой цене корюшка начнет продаваться уже в конце апреля.