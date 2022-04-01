Корюшка в Петербурге подешевеет

Сезонная корюшка в Петербурге этой весной подешевеет. Этот вопрос обсудила сегодня в Петербурге рабочая группа по вопросу сезонной торговли корюшкой.
Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург», ранее в городе цены на корюшку были завышены из-за перекупщиков, чьими услугами были вынуждены пользоваться рыболовы. В этом году принято новое решение — пять рыболовецких предприятий смогут установить свои палатки на четырех ярмарках.
В ближайшее время будет подписано соглашение о фиксированной ставке аренды палатки и закреплении цены на среднюю (15 – 20 см) корюшку на уровне 350 рублей за кг.
По такой цене коршка начнет продаваться уже в конце апреля.
Ранее Gazeta.SPb сообщала, что сезонная продажа корюшки начнется с 15 апреля. Активный улов и продажа корюшки будут вестись в Петербурге до 31 мая.