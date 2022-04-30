Hyundai в Петербурге продлил простой, Nissan готовит перезапуск

В Hyundai простой также продлен до начала июня. Фото: pixabay.com

В Hyundai простой также продлен до начала июня. Фото: pixabay.com

Завод концерна Hyundai в Петербурге продлил период простоя до июня. Как говорится в сообщении одного из поставщиков — завода «Питерформ», работа предприятия приостанавливается до 31 мая из-за продолжающейся остановки работы заказчиков, пишет «Фонтанка».

В Hyundai простой также продлен до начала июня. При этом само предприятие проиндексировало свои рабочим зарплаты на 15%, но руководство поставщика этого не сделало.

В то же время завод Nissan может перезапустить конвейер. По данным «Фонтанки», сотрудникам сообщили о необходимости выйти в утреннюю смену 4 мая.

Напомним, завод Toyota также простаивает.

В комитете по труду и занятости сообщили, что информации о выходе из простоя от автозаводов не получали.