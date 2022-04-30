Комздрав рассказал, как будут работать льготные аптеки в майские праздники

Комитет по здравоохранению Петербурга опубликовал режим работы льготных аптек АО «Петербургские аптеки» в майские праздники с 30 апреля по 10 мая.

Как сообщили в пресс-службе комздрава, 30 апреля и 7-8 мая будут работать дежурные аптеки: на проспекте Энгельса, дом 69, Гражданском проспекте, дом 27, Бухарестской улице, дом 114, улице Восстания, дом 30/7, улице Бонч-Бруевича, дом 5/10. Они будут открыты с 10:00 до 18:00.

4, 5 и 6 мая все льготные аптеки будут работать по обычному графику.

А 1, 2, 3, 9 и 10 мая аптеки будут закрыты.

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