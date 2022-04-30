Петербуржцам с болезнями сердца продлили бесплатное обеспечение лекарствами

В Петербурге продлили работу проекта «Дислек» по льготному лекарственному обеспечению людей с заболеваниями сердца.

Как сообщили в пресс-службе комитета по здравоохранению, теперь петербуржцы с острыми сердечно-сосудистыми заболеваниями смогут бесплатно получать лекарства в течение двух лет с постановки диагноза или проведения операции.

На бесплатные лекарства могут претендовать пациенты, которые перенесли острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда; которым выполнены аортокоронарное шунтирование, ангиопластика коронарных артерий со стентированием и катетерная абляция по поводу сердечно-сосудистых заболеваний.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что комздрав рассказал, как будут работать льготные аптеки АО «Петербургские аптеки» в майские праздники с 30 апреля по 10 мая.