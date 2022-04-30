Правительство РФ смягчило ограничения на экспорт минеральных удобрений

Это касается сложных удобрений с двумя или тремя питательными элементами. Фото: pixabay.com

Это касается сложных удобрений с двумя или тремя питательными элементами. Фото: pixabay.com

Правительство РФ временно увеличило на 501 тыс. тонн экспортные квоты для производителей минеральных удобрений из России. Такое распоряжение подписал глава правительства РФ Михаил Мишустин. Эта мера будет действовать до конца мая этого года.

Это касается сложных удобрений с двумя или тремя питательными элементами — азотом, фосфором и калием.

Размер экспортной квоты на них составляет около 6,1 млн тонн.

Квоты не будут распространяться до конца мая на поставку удобрений в Донецкую и Луганскую народные республики, в Абхазию и Южную Осетию.

17 апреля правительство увеличило квоту на вывоз минеральных удобрений из России для поддержки российских производителей на фоне антироссийских санкций и снижения внутреннего спроса.