На Крестовском острове перед матчем «Зенит» — «Локомотив» подрались фанаты

Более десяти человек подрались перед началом матча «Зенит» — «Локомотив» на Крестовском острове. Болельщиков разнимали полицейские с дубинками, сообщает 78.ру.

Матч на «Газпром Арене» начался в 19:30. Сине-бело-голубые лидируют в турнирной таблице, но судьба чемпионства в РПЛ пока не решена.

«Зенит» играет в лазурной форме, вратарь — в черном; «Локомотив» в белой форме, вратарь — в желтом. На матче ожидается до 45 тысяч зрителей.

Если «Зенит» победит, то он досрочно обеспечит себе чемпионство в сезоне-2021/22. Ранее московское «Динамо», идущее вторым, проиграло «Уралу» со счетом 2:3.

Пока что «Зенит» забил два гола, «Локомотив» — один.