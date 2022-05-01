Мишустин подписал постановление о снижении ставки по льготной ипотеке в России до 9%

Мишустин подписал постановление о снижении ставки по льготной ипотеке в России до 9%. Фото: kremlin.ru

Мишустин подписал постановление о снижении ставки по льготной ипотеке в России до 9%. Фото: kremlin.ru

Постановление о снижении ставки по льготной ипотеке до 9% и продления активности этой программы до конца текущего 2022 года подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

О подписании соответствующего документа стало известно 1 мая, в воскресенье. На сайте правительства появилась информация о том, что председатель правительства Михаил Мишустин подписал это постановление по программе «Льготная ипотека». Таким образом, ставка будет снижена с 12 до 9%.

Отмечается, что принятая мера позволит оказать поддержку строительной отрасли и сделать жилье для российских семей более доступным.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что для россиян существует оптимальный размер выплат по ипотеке. По мнению руководителя проекта «За права заемщиков» Общероссийского народного фронта Евгении Лазаревой, комфортным размером выплат по ипотеке можно считать такую сумму, которая не превысит 40% от бюджета семьи.