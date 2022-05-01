Аналитик назвала условие, при котором ипотека в России может считаться комфортной

Аналитик назвала условие, при котором ипотека в России может считаться комфортной. Фото: pixabay

Аналитик назвала условие, при котором ипотека в России может считаться комфортной. Фото: pixabay

Эксперт утверждает, что для жителей России существует оптимальный размер выплат по ипотеке.

По мнению руководителя проекта «За права заемщиков» Общероссийского народного фронта Евгении Лазаревой, комфортным размером выплат по ипотеке можно считать такую сумму, которая не превысит 40% от бюджета семьи. Об этом сообщает Sputnik.

Специалист заметила, что в случае регулярных слишком больших отчислений банку денег не будет хватать на обычные привычные жизненные нужды. И напротив, в случае, когда человек отдает слишком маленькие суммы, выплаты могут растянутся на долгие годы.

«Люди забывают, что после приобретения нового жилья в нем еще надо будет делать ремонт и покупать много всего», — напоминает эксперт.

По мнению Лазаревой, лучше не брать просторное жилье из расчета, что на погашение ипотеки необходимо будет тратить 80% своего дохода.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что ставки по ипотеке и вкладам в российских банках снизятся на два-три процентных пункта после решения Центробанка о снижении ключевой ставки до 14% с 17% годовых.