Банкиры: ставки по ипотеке и вкладам в России снизятся

Ставки по ипотеке и вкладам в банках России снизятся на два-три процентных пункта после решения Центробанка о снижении ключевой ставки до 14% с 17% годовых. Как передает РИА Новости, об этом говорят результаты опроса кредитных организаций.

В частности, ВТБ сразу после решения Центробанка о снижении ключевой ставки заявил о снижении с 30 апреля базовых ставок по ипотеке на 3 процентных пункта.

По мнению начальника управления «Сбережения» ВТБ Максима Степочкина, ставки по депозитам уменьшатся и замедлится агрессивный рост рынка срочных вкладов. «В мае средняя доходность по депозитам на рынке составит уже 10-12% годовых», — считает он.

Планируется, что в ближайшее время ставки по кредитам, ипотеке и депозиту скорректирует «Абсолют Банк». Промсвязьбанк тоже собирается снизить ставки по ипотеке и потребительским кредитам. Так собираются поступить «Почта Банк» и «МТС Банк». Ставки по сберегательным продуктам снизит и Совкомбанк.

Остальные участники рынка собираются присмотреться к рынку и примут решения, исходя из всего комплекса факторов.