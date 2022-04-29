Банк России снизил ключевую ставку до 14% годовых

Совет директоров Банка России 29 апреля решил снизить ключевую ставку до 14,00% годовых. Это связано с тем, что перестали расти риски для ценовой и финансовой стабильности. В то же время Центробанк признал, что внешние условия для российской экономики остаются сложными и значительно ограничивают экономическую деятельность.

В настоящее время укрепившийся рубль замедлил рост цен и «успокоил» потребителей. Теперь важно наладить импортозамещение и восстановить импорт готовых товаров, сырья и комплектующих.

Последние недельные данные указывают на замедление текущих темпов роста цен за счет укрепления рубля и охлаждения потребительской активности. Важными факторами для дальнейшей динамики инфляции станут эффективность процессов импортозамещения, а также масштаб и скорость восстановления импорта готовых товаров, сырья и комплектующих.

В дальнейших решениях по ставке будут учитываться фактическая и ожидаемая динамика инфляции, структурная перестройка экономики и риски со стороны внутренних и внешних условий.

Если ситуация будет соответствовать прогнозу Центробанка, то «пространство» для снижения ключевой ставки в 2022 году будет.

По прогнозу Банка России годовая инфляция составит 18–23% в этом году, в следующем снизится до 5–7% и вернется к 4% в 2024 году.