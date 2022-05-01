Володин предложил конфискацию активов бизнесменов из недружественных стран

Спикер Государственной Думы Вячеслав Володин внес предложение, в котором говорится о конфискации активов бизнесменов из недружественных стран.

Соответствующее заявление он сделал в своем Telegram-канале. Володин подчеркнул, что не так давно в США был принят закон, разрешающий передачу Украине замороженных активов российских компаний и граждан. Политик утверждает, что заморозка была наложена на российские золотовалютные резервы, сумма которых составила около 300 миллиардов долларов.

По мнению Володина, на сегодняшний день российские предприниматели действуют «в соответствии с нормами международного права», а вот ряд недружественных стран поступают нечестно. В ответ, как считает Володин, необходимо ввести конфисковать находящиеся на территории России активы бизнесменов из этих стран, а вырученные средства от продажи направить на развитие России.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что Михаил Мишустин подписал постановление о снижении ставки по льготной ипотеке до 9% и продления активности этой программы до конца текущего 2022 года.