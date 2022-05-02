Россия остается без поставок запчастей для автомобилей марок Ford и Mazda

Россия остается без поставок запчастей для автомобилей марок Ford и Mazda
Россия остается без поставок запчастей для автомобилей марок Ford и Mazda. Фото: Pixabay

Зарубежные запчасти сложно доставлять в страну из-за проблем с логистикой.

Временно приостанавливается поставка в Россию деталей для автомобилей марок Ford и Mazda. Об этом сообщает 78.ru со ссылкой на отчет компании Sollers.

Ситуация в мире не становится проще, и следом продолжают возникать дополнительно некоторые трудности. Дополнительные комплектующие больше не доставляются на совместные предприятия Sollers Ford и Mazda Soller.

В пресс-службе компании отметили, что санкции против России не являются причиной остановки бизнес-активности в России, так как сама компания ориентирована на домашний рынок.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что Продажи новых автомобилей в России могут упасть минимум на половину. Что будет с поставками машин, будет понятно только во втором квартале этого года, считает эксперт.

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