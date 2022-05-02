Россия остается без поставок запчастей для автомобилей марок Ford и Mazda

Зарубежные запчасти сложно доставлять в страну из-за проблем с логистикой.
Временно приостанавливается поставка в Россию деталей для автомобилей марок Ford и Mazda. Об этом сообщает 78.ru со ссылкой на отчет компании Sollers.
Ситуация в мире не становится проще, и следом продолжают возникать дополнительно некоторые трудности. Дополнительные комплектующие больше не доставляются на совместные предприятия Sollers Ford и Mazda Soller.
В пресс-службе компании отметили, что санкции против России не являются причиной остановки бизнес-активности в России, так как сама компания ориентирована на домашний рынок.
Ранее gazeta.spb.ru писала, что Продажи новых автомобилей в России могут упасть минимум на половину. Что будет с поставками машин, будет понятно только во втором квартале этого года, считает эксперт.