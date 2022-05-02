Диетолог рассказала, для чего в организме человека могут быть полезны семена чиа

По мнению экспертов, маленькие черные семена чиа могут сыграть большую роль в профилактике здоровья сердца и сосудов.

Врач-диетолог Джулианна Хевер заявила, что семена чиа — это источник полезных для человеческого организма веществ, в частности, аминокислот. Об этом рассказало издание Al Arabiya.

Специалист отметила, что если употреблять семена чиа, то можно заметить положительный эффект на сердечно-сосудистой системы. Все это можно объяснить наличием омега-3 жирных кислот в их составе. Такие вещества полезны для сердца, сосудов и для мозга.

Эксперт рассказала, что жирные кислоты омега-3 содержатся в семенах чиа в форме альфа-линоленовой кислоты. Она обладает противовоспалительными, антикоагулянтными и антирегуляторными свойствами. Также в семенах чиа содержатся антиоксиданты и флавоноиды, позволяющие поддерживать здоровье кишечника, снизить артериальное давление и уровень холестерина в крови.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что британский эксперт Уильям Ли поделился пользой орехов. По его мнению, в частности, грецкие, миндаль, фундук, кешью и фисташки, а также помидоры способны благотворно влиять на организм и предотвращать тяжелые заболевания.