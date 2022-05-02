Помидоры и орехи могут помочь предотвратить серьезное заболевание

Британский врач Уильям Ли поделился, что орехи, в частности, грецкие, миндаль, фундук, кешью и фисташки, а также помидоры способны благотворно влиять на организм и предотвращать тяжелые заболевания.

Отмечается, что в этих продуктах есть полифенолы, укрепляющие иммунную систему. Также не обходится тут и без Омега-3, перекрывающие питание раковым клеткам. Таким образом, орехи, а также помидоры могут снизить риск возникновения рака. Об этом пишет Daily Express.

Отмечается, что томаты богаты самым мощным противораковым антиоксидантом — ликопином. Это вещество защищает структуру ДНК. Кроме того, ликопин может замедлить развитие злокачественных новообразований.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что человек, который стремится избавиться от лишнего веса, должен уделить особое внимание полезным продуктам. По мнению эксперта в области ЗОЖ, на завтрак необходимо употреблять блюда со сложными углеводами в составе.