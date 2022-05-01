Эксперт в области ЗОЖ Давыдова рассказала, что полезно есть на завтрак худеющим

Эксперт в области ЗОЖ Давыдова рассказала, что полезно есть на завтрак худеющим
Эксперт в области ЗОЖ Давыдова рассказала, что полезно есть на завтрак худеющим. Фото: pixabay

Человек, который стремится избавиться от лишнего веса, должен уделить особое внимание полезным продуктам. По мнению специалистов, отлично подойдет для этого сыр, авокадо и цельнозерновой хлеб на завтрак.

Эксперт в области ЗОЖ и спорта Екатерина Давыдова рассказала, какие привычки помогут худеющим в борьбе с лишним весом. Так, на завтрак необходимо употреблять блюда со сложными углеводами в составе. Об этом сообщает «Мослента».

На завтрак также можно уделить внимание кашам или белково-жировым продуктам. В утренний рацион можно включить немного сухофруктов, а также смузи или белый чай.

Давыдова предупредила, что бананы не подойдут для первого приема пищи, потому что в них слишком много сахара и магния, а апельсины могут спровоцировать повышенную кислотность желудка.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что орехи обладают большим количеством полезных свойств для организма и могут снизить сахар в крови.

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