Эксперт в области ЗОЖ Давыдова рассказала, что полезно есть на завтрак худеющим

Человек, который стремится избавиться от лишнего веса, должен уделить особое внимание полезным продуктам. По мнению специалистов, отлично подойдет для этого сыр, авокадо и цельнозерновой хлеб на завтрак.

Эксперт в области ЗОЖ и спорта Екатерина Давыдова рассказала, какие привычки помогут худеющим в борьбе с лишним весом. Так, на завтрак необходимо употреблять блюда со сложными углеводами в составе. Об этом сообщает «Мослента».

На завтрак также можно уделить внимание кашам или белково-жировым продуктам. В утренний рацион можно включить немного сухофруктов, а также смузи или белый чай.

Давыдова предупредила, что бананы не подойдут для первого приема пищи, потому что в них слишком много сахара и магния, а апельсины могут спровоцировать повышенную кислотность желудка.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что орехи обладают большим количеством полезных свойств для организма и могут снизить сахар в крови.