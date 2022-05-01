Стало известно, какой продукт поможет снизить сахар в крови

Стало известно, какой продукт поможет снизить сахар в крови
Стало известно, какой продукт поможет снизить сахар в крови. Фото: pixabay

Эксперты считают, что орехи обладают большим количеством полезных свойств для организма.

Одним из таких стало снижение сахара в крови. Как пишет портал Eat This,Not That!, уровень глюкозы в крови зависит как от углеводов, так и от количества белков, жиров и клетчатки, присутствующих в пище.

Рекомендуется употреблять орехи, как дополнение к другим блюдам, например, к яблокам, повышающим, а затем снижающим уровень сахара в крови.

При этом стоит помнить, что добавление горсти орехов или орехового масла в рацион способствует меньшему количеству всплесков и падений уровня сахара после еды. Таким образом, с помощью подобного перекуса можно дольше чувствовать себя сытым.

В орехах, ко всему прочему, много витамина E, этот продукт помогает защитить сердечно-сосудистую систему.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что эксперты назвали группу продуктов, которую не стоит употреблять перед авиаперелетом.

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