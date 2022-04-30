Стало известно, какие пять продуктов нельзя употреблять перед перелетом

Названы продукты, которые не стоит употреблять перед авиапутешествием. Как сообщает The Sun, это соленая пища, то есть чипсы. Они вызывают газообразование, которое в полете из-за смены давления усиливается.
Йогурты тоже лучше не есть — в них много сахара, это может вызвать раздражение кишечника. Допустимо съесть простой греческий йогурт или протеиновые батончики — без сахара и искусственных подсластителей.
Кроме того, нежелательно есть суши, так как существует повышенный риск отравления. Лушче не употреблять сырые или недоваренные мясные продукты и рыбу. Опять же — избыток соли приводит к вздутию живота.
Кто пьет кофе, тот ходит в туалет чаще других. Вывод понятен. Кроме того, от кофе може разболеться голова и начаться бессонница.
А алкоголь перед полетом приведет организм к обезвоживанию.
Напомним, число авиарейсов из России в Турцию вырастет до 290 в неделю.