Стало известно, какие пять продуктов нельзя употреблять перед перелетом

Что не стоит употреблять перед авиапутешествием. Фото: pixabay

Что не стоит употреблять перед авиапутешествием. Фото: pixabay

Названы продукты, которые не стоит употреблять перед авиапутешествием. Как сообщает The Sun, это соленая пища, то есть чипсы. Они вызывают газообразование, которое в полете из-за смены давления усиливается.

Йогурты тоже лучше не есть — в них много сахара, это может вызвать раздражение кишечника. Допустимо съесть простой греческий йогурт или протеиновые батончики — без сахара и искусственных подсластителей.

Кроме того, нежелательно есть суши, так как существует повышенный риск отравления. Лушче не употреблять сырые или недоваренные мясные продукты и рыбу. Опять же — избыток соли приводит к вздутию живота.

Кто пьет кофе, тот ходит в туалет чаще других. Вывод понятен. Кроме того, от кофе може разболеться голова и начаться бессонница.

А алкоголь перед полетом приведет организм к обезвоживанию.

Напомним, число авиарейсов из России в Турцию вырастет до 290 в неделю.