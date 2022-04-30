Число авиарейсов из России в Турцию вырастет до 290 в неделю

Число авиарейсов из России в Турцию вырастет до 290 в неделю
Россияне будут летать в Турцию чаще. Фото: pixabay.com

Еженедельных рейсов из России в Турцию будет на сто больше. Всего их будет 290, сообщила руководитель Ростуризма Зарина Догузова в своем Telegram-канале.

По ее словам, идет совместная работа Ростуризма и Минтранса над тем, чтобы улучшить доступность турпоездок для российских туристов, в том числе и в другие страны.

Из-за антироссийских санкций у российских туроператоров и турагентств возникли большие сложности из-за уже оплаченных туров.

Напомним, Петербург вошел в тройку самых привлекательных направлений на лето по стране. На первом месте Сочи, на втором — Казань.

В мае наблюдается большая заинтересованность в чартерах по России, например, туры в Дагестан до конца мая загружены уже на 85%. После самых популярных Сочи, Казани и Петербурга следуют чартерные рейсы на Алтай, в Тюмень и на Северный Кавказ. Примерно одинаковое количество бронирований у Карелии и Камчатки.

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