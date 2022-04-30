Петербург вошел в туристический топ-3 направлений на лето

В мае наблюдается большая заинтересованность в чартерах по России. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

В мае наблюдается большая заинтересованность в чартерах по России. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Топ направлений на туристический отдых летом в России возглавляют Сочи, Казань и Санкт-Петербург. Как передает РИА Новости, об этом сообщили туроператоры. В мае наблюдается большая заинтересованность в чартерах по России, например, туры в Дагестан до конца мая загружены уже на 85%.

После самых популярных Сочи, Казани и Петербурга следуют чартерные рейсы на Алтай, в Тюмень и на Северный Кавказ. Примерно одинаковое количество бронирований у Карелии и Камчатки. Москва на восьмом месте.

Напомним, что Росавиация продлила запрет на полеты в 11 аэропортов на юге и в центральной части России до 7 мая.

Это аэропорты Анапы, Воронежа, Белгорода, Геленджика, Брянска, Курска, Краснодара, Ростова-на-Дону, Липецка, Элисты и Симферополя.